Его дважды замечали нетрезвым за рулём
Житель села Выдрино Кабанскского района Бурятии признан виновным по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».
В 2018 году мужчину привлекли к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Через 2 недели он, управляя автомобилем, вновь остановлен сотрудниками ГИБДД. В связи с наличием признаков опьянения ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.
Суд оштрафовал его на 200 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Жителя Бурятии оштрафовали за «пьяную» езду
Общество, Фото:
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