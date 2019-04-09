Жителя Бурятии оштрафовали за «пьяную» езду

Его дважды замечали нетрезвым за рулём



Житель села Выдрино Кабанскского района Бурятии признан виновным по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».



В 2018 году мужчину привлекли к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Через 2 недели он, управляя автомобилем, вновь остановлен сотрудниками ГИБДД. В связи с наличием признаков опьянения ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.



Суд оштрафовал его на 200 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.