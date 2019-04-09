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На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ три часа не было света

На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ три часа не было света
Общество,  Фото:pixabay.com
Там проводились ремонтные работы

Накануне, 8 апреля, в с 15:00 до 18:00 проводились аварийные работы по замене трансформатора на подстанции «Верхняя Березовка» в Улан-Удэ.

В этой связи без света остались потребители из СНТ «имени Тимирязева», «Этнографический музей народов Забайкалья». Время отключения составило три часа, сообщается в оперативной сводке по городу.

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отключение света
 
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