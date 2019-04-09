Ансамбль из Оки победил во Всероссийском конкурсе

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль «Великая Россия»



5-7 апреля в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский открытый конкурс-фестиваль российской культуры «Великая Россия».



В конкурсе приняли участие творческие коллективы из всех федеральных округов Российской Федерации и зарубежных стран.



В номинации «Народный танец и стилизация» показаны беспрецедентно высокие результаты, в числе лучших хореографический ансамбль Бурунгольского поселения Окинского района «Оюун бэлиг». Коллектив стал лауреатом II степени, сообщает Минкультуры РБ.

