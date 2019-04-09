В Санкт-Петербурге прошел фестиваль «Великая Россия»
5-7 апреля в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский открытый конкурс-фестиваль российской культуры «Великая Россия».
В конкурсе приняли участие творческие коллективы из всех федеральных округов Российской Федерации и зарубежных стран.
В номинации «Народный танец и стилизация» показаны беспрецедентно высокие результаты, в числе лучших хореографический ансамбль Бурунгольского поселения Окинского района «Оюун бэлиг». Коллектив стал лауреатом II степени, сообщает Минкультуры РБ.
Ансамбль из Оки победил во Всероссийском конкурсе
Общество, Фото:
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