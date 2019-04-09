В Чите пройдёт фестиваль авторской песни

Особым гостем фестиваля станет автор-исполнитель из города Горно-Алтайска



Для участия в фестивале авторской песни «Апрельские струны» приглашаются забайкальские авторы, исполнители, поэты и музыканты любого возраста. Прослушивание пройдёт 10 апреля в краевой библиотеке имени Пушкина (г. Чита, ул. Ангарская, д. 34, 3 этаж). Конкурсный отбор музыкантов состоится там же 13 апреля.



Особым гостем фестиваля станет автор-исполнитель из города Горно-Алтайска Ирина Орищенко, ведущая одной из авторских мастерских на Грушинском фестивале. 12 апреля вечером в краевом театре кукол «Тридевятое царство» (г. Чита, ул. Верхоленская, 2) пройдёт её сольный концерт, а 13 апреля – мастер-класс для всех желающих.



Гала-концерт фестиваля состоится 14 апреля. Выступят победители конкурса, а также известные в Чите авторы и исполнители, сообщает пресс-служба городской администрации.