9-летний Алдар Самбуев принял участие в шоу «Ледниковый период. Дети»













Рассказывая о себе в интервью перед шоу, Алдар упомянул, что его имя в переводе с бурятского языка означает «стремящийся к славе».



- Одно из моих увлечений – музыка, я играю на баяне. Я считаю, что я артистичный, тренер считает, что где-то я из-за своей артистичности не всегда собираюсь на прыжках и из-за этого падаю, - поделился Алдар.



На отборочном туре проекта «Ледниковый период» Алдар Самбуев катался под композицию «Feeling Good» (Michael Bublе). Юный фигурист, действительно, очень эмоционально начал свой номер, хорошо исполнял вращения, сделал каскад из двух прыжков – двойного флипа и двойного риттбергера, а завершил выступление оригинальным исполнением элемента «кораблик». Но, к сожалению, Алдар упал с акселя в 2,5 оборота, что перечеркнуло его шансы на дальнейшее участие в шоу.



Все члены жюри – Татьяна Навка, Роман Костомаров, Илья Авербух и Максим Траньков – нажали на красную кнопку.



- Мне понравилось, что ты не выходил из образа даже после неудачи на двойном акселе. Ты всё равно с настроением закончил свою программу, ещё и эффектным элементом, который весь мир знает как кораблик Ильи Климкина. Здорово, что так поставлена программа. Но ты сам понимаешь, что нужно ещё работать тройные прыжки, учить докручивать двойной аксель. Тогда, я думаю, ты железобетонно будешь в нашем проекте. Но пока надо потренироваться, – объяснил своё решение двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.











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Об Алдаре Самбуев не так много информации в Сети. Он воспитанник тренера Алимы Гершкович. Осенью 2018 года выиграл турнир, посвящённый дню рождения ледового дворца «Янтарь» в категории «1-й юношеский разряд». Годом ранее, хоть не смог взять медаль турнира на призы заслуженного тренера СССР и России Елены Чайковской, получил специальный приз из рук прославленного тренера. Чайковской очень понравилось, как Алдар исполнил программу под музыку Майкла Джексона.



Отец Алдара Арсалан Самбуев работает в сфере аутсорсинга IT и бизнес-процессов. В ноябре 2018 года он был участником лекции по цифровой трансформации и выложил снимок вместе с министром по инвестициям Бурятии Антоном Виноградовым и Игорем Зураевым, тогда ещё занимавшим пост зампреда правительства республики по экономическому развитию. «Перенимаем китайский опыт...» - подписал Арсалан Самбуев фото с членами бурятского правительства.



Справка:



Первый сезон шоу «Ледниковый период. Дети» вышел на экраны в 2018 году. В нём принимают участие юные фигуристы со всей России в возрасте от 8 до 13 лет. Их тренерами становятся олимпийские призёры и чемпионы, экс-чемпионы мира Илья Авербух, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Максим Траньков. Главный судья – Татьяна Тарасова. Наставники отбирают в свою команду и одиночников, и танцевальные пары, после ставя им номера. Победителем первого сезона среди мальчиков стал 8-летний Арсений Федотов, воспитанник тренера Этери Тутберидзе, среди девочек победила 10-летняя Лиза Берестовская из спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА, а турнир танцевальных пар выиграла Василиса Кагановская и Илья Владимиров (пара на данный момент уже распалась, и спортсмены выступают с новыми партнёрами).



Первый сезон получил несколько крупных наград, в том числе ТЭФИ как лучший телепроект о спорте.



Второй сезон проект вышел на экраны в конце марта 2019 года. Наставники остались те же, а вот у ведущих произошла ротация – место двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая работала на шоу во время восстановления после травмы, заняла ведущая из «Вечернего Урганта» Алла Михеева.









Во втором выпуске второго сезона шоу Первого канала «Ледниковый период. Дети» выступил 9-летний фигурист Алдар Самбуев. Мальчик, чья семья имеет бурятские корни, родился в Санкт-Петербурге, где начал заниматься фигурным катанием. Сейчас Алдар живёт в Москве, тренируется в спортшколе «Самбо-70», в отделении «Конёк Чайковский».