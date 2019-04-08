Потепление до +16 градусов придёт в Бурятию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Но в пятницу в республику вернётся похолодание



Весеннее тепло придёт в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию к середине недели. Однако уже в пятницу в регионы вернётся похолодание, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на представителя Забайкальского гидрометцентра.



По Бурятии во вторник и среду без существенных осадков. Ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью -5, -10, местами -14, -19 градусов. Днём +6, +11, местами от 0 до +5, в четверг +11, +16.



В пятницу местами небольшой мокрый снег и снег, ветер северо-западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура ночью 0,- 5, местами до -13. Днем +5, +10, по северным районам от 0 до +5.



По Забайкальскому краю во вторник без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью -12, -17, местами -6, - 11, днём +6, +11, по северу +1, +6. В среду и четверг ветер западный с переходом на северо-западный с порывами до 22 метров в секунду. Температура ночью -3, -8, по северу -16, -21, днем +10, +15, по северу +1, +6 градусов.



По Иркутской области во вторник переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, при прояснении туман. Ветер переменный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -3, -8, при прояснении -13, -18 градусов. Днем +5, +10, местами от -2 до +3 градусов.



В среду и четверг по северу местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, на остальной территории без осадков. Ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью -1, -6, при прояснении -10, -15 градусов. Днем +10, +15, местами от 0 до -6 градусов.



