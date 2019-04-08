Иркутская команда победила в телешоу «Сто к одному». Видео

Разрыв между оппонентами составил всего один балл
Иркутская команда одержала победу над командой из Пензы в телепередаче «Сто к одному». Выпуск вышел в эфир 7 апреля на телеканале «Россия 1».
Иркутск представили члены интеллектуально-развлекательного клуба.
- А ведь видно, что интеллектуальный клуб представляете, сразу. Я выхожу, вижу вас, опа, это интеллектуальный клуб, – подметил ведущий программы Александр Гуревич.
Иркутяне с самого начала завладели инициативой. Но в третьем раунде команды из Пемзы почти догнала своих оппонентов, отстав всего на один балл. Четвёртый раунд всё оставил без изменений.
Однако команде из Иркутска не удалось выиграть главный приз в 50 тысяч рублей. На последнем этапе участники набрали лишь 109 очков из 200.
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