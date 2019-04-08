А для мастер-классов пригласят коллег из Бурятии.
Забайкальские театры «Амар сайн» и «ДалиТэ» вновь получат федеральную поддержку, став в 2019 году участниками федерального проекта «Театры малых городов». На поддержку деятельности театров в населенных пунктах с численностью до 300 тысяч человек Забайкальскому краю выделено 5,6 миллиона рублей. На создание новых спектаклей и укрепление материально-технической базы «Амар сайн» получит 3,9 миллиона рублей, «ДалиТэ» - 1,7 миллиона рублей.
«Мы поставим детский кукольный спектакль на русском языке по мотивам бурятской легенды о воине Гэсэре. Это будет масштабная современная постановка, рассчитанная на широкую аудиторию. В нашем театре еще не было кукольных спектаклей. Работа с куклами – тонкое искусство, поэтому мы планируем поучиться у коллег из кукольного театра «Ульгэр» из Республики Бурятия и пригласить их сюда для проведения мастер-класса», - рассказала директор театра «ДалиТэ» Аяна Дармаева.
Стоит отметить, что забайкальским театрам федеральные средства проекта выделяются уже в третий раз. В 2017-м «Амар сайн» поставил спектакль на бурятском языке «Год синей мыши», «ДалиТэ» - спектакль «Счастливый принц» по мотивам сказки английского писателя Оскара Уайльда. В 2018-м «Амар сайн» представил спектакль-концерт «Колыбель моя - Золотая Ага», «ДалиТэ» - спектакль на бурятском языке «Гэрлэлгэ» по пьесе Николая Гоголя «Женитьба».
Также в этом году по национальному проекту «Культура» будут капитально отремонтированы 11 сельских домов культуры, а муниципалитеты получат пять автоклубов, сообщает сайт правительства Забайкальского края.
Театры Аги получат федеральную поддержку
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
А для мастер-классов пригласят коллег из Бурятии.
Приз - поездка на Камчатку
Все они были ликвидированы сотрудниками лесной охраны.
Соревнование проходили в Чите
По ней можно вызвать на дом волонтеров, которые помогут с настройкой оборудования.
Он направлен на реабилитацию и социализацию детей с особенностями развития.
Чиновники будут состязаться в 14 видах спорта.
Но в пятницу в республику вернётся похолодание
Победителем стала хореограф из Еравны.
Артисты и народные умельцы представят на суд жюри свои лучшие работы.
Разрыв между оппонентами составил всего один балл
Затем мощи проследуют в Монголию.
Россияне уступили лишь голландцам
«Заповедное Подлеморье» в первую неделю апреля присоединилось к экологическому празднику - день птиц
Он посвящён владыке времени - божеству Идаму Калачакре