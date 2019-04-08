Театры Аги получат федеральную поддержку

А для мастер-классов пригласят коллег из Бурятии.



Забайкальские театры «Амар сайн» и «ДалиТэ» вновь получат федеральную поддержку, став в 2019 году участниками федерального проекта «Театры малых городов». На поддержку деятельности театров в населенных пунктах с численностью до 300 тысяч человек Забайкальскому краю выделено 5,6 миллиона рублей. На создание новых спектаклей и укрепление материально-технической базы «Амар сайн» получит 3,9 миллиона рублей, «ДалиТэ» - 1,7 миллиона рублей.



«Мы поставим детский кукольный спектакль на русском языке по мотивам бурятской легенды о воине Гэсэре. Это будет масштабная современная постановка, рассчитанная на широкую аудиторию. В нашем театре еще не было кукольных спектаклей. Работа с куклами – тонкое искусство, поэтому мы планируем поучиться у коллег из кукольного театра «Ульгэр» из Республики Бурятия и пригласить их сюда для проведения мастер-класса», - рассказала директор театра «ДалиТэ» Аяна Дармаева.



Стоит отметить, что забайкальским театрам федеральные средства проекта выделяются уже в третий раз. В 2017-м «Амар сайн» поставил спектакль на бурятском языке «Год синей мыши», «ДалиТэ» - спектакль «Счастливый принц» по мотивам сказки английского писателя Оскара Уайльда. В 2018-м «Амар сайн» представил спектакль-концерт «Колыбель моя - Золотая Ага», «ДалиТэ» - спектакль на бурятском языке «Гэрлэлгэ» по пьесе Николая Гоголя «Женитьба».



Также в этом году по национальному проекту «Культура» будут капитально отремонтированы 11 сельских домов культуры, а муниципалитеты получат пять автоклубов, сообщает сайт правительства Забайкальского края.

