Приз - поездка на Камчатку.
Жители Бурятии, интересующиеся жизнью морских обитателей и лососей и просвещающие на эту тему детей и молодёжь, могут участвовать в конкурсе игр об обитателях морей Дальнего Востока «Интересно учиться вместе». Организаторы конкурса: Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг» совместно с ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» при поддержке «Центра дикого лосося».
Возможные формы конкурсных работ: интерактивное занятие на природе, настольная игра, подвижная игра, ролевая игра, игровой момент урока или экскурсии, театрализация и другие игровые формы. Игра должна развивать творческое мышление, познавательную, исследовательскую деятельность, расширять кругозор обучающихся, воспитывать бережное отношение к природе. На конкурс не принимаются игры, пропагандирующие охоту, запрещённые способы рыболовства, и содержание диких животных в неволе. Игры могут быть направлены на любой возраст детей, семьи, молодёжь и взрослых.
Участниками конкурса могут стать педагоги, краеведы, экскурсоводы, представители общественности, интересующиеся проблемами образования и работающие в теме краеведения. Участники должны быть совершеннолетними жителями Дальневосточного Федерального округа. Каждый участник может направить на конкурс несколько работ, но победителем участник может стать только в одной номинации. Материалы должны иметь образовательный и просветительский характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации.
Окончание приёма заявок - 1 июня 2019 года, подведение итогов конкурса до 30 июня 2019 года.
Главный приз конкурса - поездка на Камчатку в июле-августе 2019 года, сообщает министерство туризма Республики Бурятия.
Краеведы Бурятии получили возможность участвовать в конкурсе ДФО
Общество, Фото:
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