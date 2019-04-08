Краеведы Бурятии получили возможность участвовать в конкурсе ДФО

Приз - поездка на Камчатку.



Жители Бурятии, интересующиеся жизнью морских обитателей и лососей и просвещающие на эту тему детей и молодёжь, могут участвовать в конкурсе игр об обитателях морей Дальнего Востока «Интересно учиться вместе». Организаторы конкурса: Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг» совместно с ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» при поддержке «Центра дикого лосося».



Возможные формы конкурсных работ: интерактивное занятие на природе, настольная игра, подвижная игра, ролевая игра, игровой момент урока или экскурсии, театрализация и другие игровые формы. Игра должна развивать творческое мышление, познавательную, исследовательскую деятельность, расширять кругозор обучающихся, воспитывать бережное отношение к природе. На конкурс не принимаются игры, пропагандирующие охоту, запрещённые способы рыболовства, и содержание диких животных в неволе. Игры могут быть направлены на любой возраст детей, семьи, молодёжь и взрослых.



Участниками конкурса могут стать педагоги, краеведы, экскурсоводы, представители общественности, интересующиеся проблемами образования и работающие в теме краеведения. Участники должны быть совершеннолетними жителями Дальневосточного Федерального округа. Каждый участник может направить на конкурс несколько работ, но победителем участник может стать только в одной номинации. Материалы должны иметь образовательный и просветительский характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации.



Окончание приёма заявок - 1 июня 2019 года, подведение итогов конкурса до 30 июня 2019 года.



Главный приз конкурса - поездка на Камчатку в июле-августе 2019 года, сообщает министерство туризма Республики Бурятия.

