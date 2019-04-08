В Улан-Удэ завершился чемпионат Бурятии по дзюдо

В состязаниях приняли участие 218 дзюдоистов



На прошедших выходных в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоялся открытый чемпионат и первенство Бурятии по дзюдо. Соревнования были посвящены 25-летию создания школы «Кодокан», сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



В них приняло участие 218 атлетов из Шелехова, Иркутска, Ангарска, Читы, Улан-Батора, Сухэ-Батора, Кяхты, Каменска, Селенгинска, Ильинки, Улан-Удэ.



В командном зачёте победила команда Сухэ-Батора. Второе место у Кабанской СШОР по борьбе. Замкнули тройку лидеров спортсмены СШОР Ермак из Ангарска.

