Улан-удэнцев штрафуют за выгул собак в неположенных местах

Также горожане неохотно регистрируют своих домашних питомцев



Улан-удэнцам напомнили об обязательности регистрации собак и правилах их выгула. Так, за нарушение правил выгула домашних животных, нарушение порядка регистрации домашних животных гражданам грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей, с должностных лиц будут взимать штраф в размере от 1000 до 2000 рублей и на юридических лиц налагается штраф в размере от 3000 до 5000 рублей. Если собака причинила тот или иной вред гражданам, собственнику животного может грозит не только административная ответственность, но и уголовная.



- Нарушением является нахождение собаки без сопровождения собственника, выгул собаки без намордника и поводка. Также нарушением является нарушение порядка регистрации домашних животных. Собака, достигшая трёхмесячного возраста в обязательном порядке должна быть зарегистрирована, - пояснил начальник управления административного контроля комитета городского хозяйства Улан-Удэ Владимир Соснин.



Также запрещается выгул собак на детской площадке, на спортивных площадках, на территориях учреждений здравоохранения и образования.



С начала года за выгул собак в неустановленных местах и за выгул собаки без сопровождающих привлечено к ответственности 24 собственника домашних животных. Также 37 хозяев собак были привлечены к административной ответственности за отсутствие регистрации домашних питомцев. Зарегистрировано с начала года 19 фактов укуса граждан собаками.



По словам Владимира Соснина, в Улан-Удэ на сегодня зарегистрировано около 9 тысяч собак. Это всего лишь 30% от всех собак, живущих у собственников на территории Улан-Удэ.



На сегодня в городе существует два способа регистрации собак – чипирование и выдача идентификационного знака – металлического жетона.



- В обоих случаях выдаётся свидетельство. Чипирование более эффективное, так как чип всегда введён в собаку. И при отлове всегда проверяется имеется ли чип. Жетон же может потеряться, - отметил Владимир Соснин.



Зарегистрировать свою собаку горожане могут в Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу: улица Зои Космодемъянской,12.



На сегодня в городе определены 18 мест для выгула собак:



1. 111 мкрн, площадью 500 кв. м.

2. Ул. Ринчино, вблизи д. № 1, д. № 5, площадью 450 кв. м.

3. Ул. Чайковского, вблизи д. № 9, площадью 400 кв. м.

4. Ул. Антонова, вблизи д. № 22, площадью 600 кв. м.

5. Ул. Норильская, вблизи д. № 4, площадью 600 кв. м.

6. Ул. Автотранспортная, за АЗК № 7 НК «Роснефть», площадью 400 кв. м.

7. Ул. Кабанская, с торцевой стороны дома № 18, площадью 400 кв. м.

8. Мкрн Аэропорт, за домом N 28, площадью 400 кв. м.

9. Ул. Батожабая, за домами N 6, 9, площадью 400 кв. м.

10. Мкр. 112, 113, площадью 400 кв. м.

11. Склон по ул. Ключевская, перед домами № 4, 4а, площадью 400 кв. м.

12. Мкрн Мясокомбинат, район ДК «Савва», площадью 400 кв. м.

13. Пустырь вблизи «Богатырского моста», площадью 400 кв. м.

14. Мкрн Энергетик, площадью 400 кв. м.

15. Ул. Тулаева, вблизи дома N 140, площадью 400 кв. м.

16. Ул. Бограда, за домом N 66, площадью 400 кв. м.

17. Площадка в парке им. Орешкова.

18. Площадка в парке «Юбилейном».



