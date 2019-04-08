Девять лесных пожаров зафиксировано в Бурятии за выходные

Все они были ликвидированы сотрудниками лесной охраны.



«113 возгораний сухой травы с начала пожароопасного сезона в Бурятии. За прошедшие выходные 42 возгорания, из них 24 возгорания мусора, 15 – травы. А если в результате возгорания мусора огонь перешел бы на жилые дома или лесной массив?» - такую статистику озвучил зампред Правительства РБ по вопросам безопасности Петр Мордовской на сегодняшнем заседании Республиканского оперативного штаба. Кроме того, он отметил необходимость выявлять виновников палов сухой травы и привлекать их к административной ответственности.



Лесники напоминают, что собственники участков, примыкающих к лесному фонду, должны провести очистку земельных участков от сухой травянистой растительности, пожнивных и порубочных остатков, валежника, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

При зарастании земельных участков сорной растительностью, деревьями, кустарниками виновные лица будут привлечены к административной ответственности.



За прошедшие выходные лесной охраной был зафиксировано девять лесных пожаров на территории Бичурского, Джидинского, Заиграевского, Тарбагатайского районов. Все они были оперативно ликвидированы сотрудниками лесной охраны. За двое суток в тушении очагов возгораний было задействовано 142 человека из числа лесной охраны, пожарных-парашютистов «Забайкальской базы авиационной охраны лесов» и лесопользователей.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 29 очагов возгораний, на общей площади почти 230 га.



Обо всех выбросах дыма, и возможных очагах возгораний просим жителей сообщать также на горячую линию лесной охраны 20-44-44 или в ЕДДС районов Бурятии, информирует пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства. Везде информация принимается круглосуточно.

