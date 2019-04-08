Все они были ликвидированы сотрудниками лесной охраны.
«113 возгораний сухой травы с начала пожароопасного сезона в Бурятии. За прошедшие выходные 42 возгорания, из них 24 возгорания мусора, 15 – травы. А если в результате возгорания мусора огонь перешел бы на жилые дома или лесной массив?» - такую статистику озвучил зампред Правительства РБ по вопросам безопасности Петр Мордовской на сегодняшнем заседании Республиканского оперативного штаба. Кроме того, он отметил необходимость выявлять виновников палов сухой травы и привлекать их к административной ответственности.
Лесники напоминают, что собственники участков, примыкающих к лесному фонду, должны провести очистку земельных участков от сухой травянистой растительности, пожнивных и порубочных остатков, валежника, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
При зарастании земельных участков сорной растительностью, деревьями, кустарниками виновные лица будут привлечены к административной ответственности.
За прошедшие выходные лесной охраной был зафиксировано девять лесных пожаров на территории Бичурского, Джидинского, Заиграевского, Тарбагатайского районов. Все они были оперативно ликвидированы сотрудниками лесной охраны. За двое суток в тушении очагов возгораний было задействовано 142 человека из числа лесной охраны, пожарных-парашютистов «Забайкальской базы авиационной охраны лесов» и лесопользователей.
Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 29 очагов возгораний, на общей площади почти 230 га.
Обо всех выбросах дыма, и возможных очагах возгораний просим жителей сообщать также на горячую линию лесной охраны 20-44-44 или в ЕДДС районов Бурятии, информирует пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства. Везде информация принимается круглосуточно.
Девять лесных пожаров зафиксировано в Бурятии за выходные
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнование проходили в Чите
По ней можно вызвать на дом волонтеров, которые помогут с настройкой оборудования.
Он направлен на реабилитацию и социализацию детей с особенностями развития.
Чиновники будут состязаться в 14 видах спорта.
Но в пятницу в республику вернётся похолодание
Победителем стала хореограф из Еравны.
Артисты и народные умельцы представят на суд жюри свои лучшие работы.
Разрыв между оппонентами составил всего один балл
Затем мощи проследуют в Монголию.
Россияне уступили лишь голландцам
«Заповедное Подлеморье» в первую неделю апреля присоединилось к экологическому празднику - день птиц
Он посвящён владыке времени - божеству Идаму Калачакре
Внимание уделялось мобильности боевых расчётов и чёткому выполнению нормативов и задач
Пловцы соревновались на дистанции в 100 метров
В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов