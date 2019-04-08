Улан-удэнцы взяли 14 медалей на первенстве по каратэ

Соревнование проходили в Чите.



Воспитанники Федерации Кёкусин-кан каратэ-до Бурятии и Спортивной школы №5 в очередной раз успешно выступили на Первенстве Читы по Кёкусин-кан.



В соревнованиях участвовали около 100 спортсменов из городов Краснокаменск, Чита, Забайкальск и Улан-Удэ. Команда Улан-Удэ была представлена 10 спортсменами, которые добились отличных результатов.



У наших спортсменов 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медалей. В общекомандном подсчёте Улан-Удэ на 2 месте, сообщает Минспорт Бурятии.

