Соревнование проходили в Чите.
Воспитанники Федерации Кёкусин-кан каратэ-до Бурятии и Спортивной школы №5 в очередной раз успешно выступили на Первенстве Читы по Кёкусин-кан.
В соревнованиях участвовали около 100 спортсменов из городов Краснокаменск, Чита, Забайкальск и Улан-Удэ. Команда Улан-Удэ была представлена 10 спортсменами, которые добились отличных результатов.
У наших спортсменов 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медалей. В общекомандном подсчёте Улан-Удэ на 2 месте, сообщает Минспорт Бурятии.
Улан-удэнцы взяли 14 медалей на первенстве по каратэ
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