На Иркутском водохранилище тает лёд

Спасатели предупреждают, что выход на лёд опасен



Государственные инспекторы по маломерным судам обратились к любителям активного отдыха, подлёдной рыбалки и прогулок на льду Иркутского водохранилища. Сейчас выход на лёд крайне опасен из-за изменившейся структуры льда и многочисленных участков открытой воды в районе 21 километра Байкальского тракта, а также множественных проталин на заливах Якоби и Топка.



- «Последний» лёд под действием тепла теряет монолитность. Талая вода, образующаяся на поверхности, просачивается вовнутрь, в результате чего происходит ослабление структурной связи - лёд становится рыхлым. Это и есть причина того, что весенний толстый лёд перестаёт выдерживать вес человека и разрушается без предварительного потрескивания. Тёмные, почти чёрные пятна на ледяной серой поверхности, называются ловушками. Возникают эти гибельные пятачки там, где лёд не был покрыт снегом и сильно прогревался. В целом, плюсовые температуры, сильные ветра и осадки способны за неделю очистить водоём ото льда метровой толщины, поэтому ориентироваться на неё в настоящий момент уже нельзя, - сообщал Андрей, Голубев, старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутского инспекторского отделения.



В выходные были установлены дополнительные информационные аншлаги и запрещающие знаки. В ходе патрулирований проведены разъяснительные беседы с любителями зимних видов спорта, подлёдной рыбалки и гражданами, прогуливающимися по льду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

