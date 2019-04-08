По ней можно вызвать на дом волонтеров, которые помогут с настройкой оборудования.
В конце марта появилась республиканская горячая линия по предстоящему переходу на цифровое телевидение, сообщает Минтранс РБ. Номер службы - в 8 (3012) 337777. Телефон горячей линии многоканальный, работает 8 операторов.
Специалисты МФЦ готовы ответить на вопросы подключения к цифровому эфирному ТВ и льготам. Также по этому телефону можно вызвать на дом волонтеров, которые помогут с настройкой оборудования.
В случае затруднений с выбором и настройкой оборудования для приема цифрового эфирного телевидения можно обратиться по бесплатному круглосуточному номеру федеральной «горячей линии» 8−800−220−20−02, операторы помогут правильно выбрать и подключить приемное оборудование.
По информации Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, отключение цифрового эфирного телевещания в регионе состоится 3 июня 2019 года. После этой даты 20 каналов, входящих в первый и второй мультиплексы, будут транслироваться только в цифровом формате. Изменения не коснутся местных региональных телеканалов.
В Бурятии начала работать горячая линия по переходу на цифровое ТВ
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