Жители Бурятии посмотрят на луну через телескоп бесплатно

Телескопы выставят в посёлке Танхой Кабанского района



XIII Всемирная ночь тротуарной астрономии пройдёт в Бурятии и Иркутской области и 12 апреля. С 20:00 до 23:00 часов на улицах Иркутска, Алзамая, Ангарска, Шелехова, Усть-Илимска, посёлков Куйтун, Листвянка, Мамоны, Пивовариха и в посёлке Танхой Кабанского района Бурятии будут выставлены телескопы, в которые все желающие смогут бесплатно посмотреть на луну. В Братске мероприятие состоится в те же часы 11 апреля, в Байкальске – 13 апреля.



Наблюдения состоятся при условии ясной погоды. Если погода будет пасмурной, акция будет перенесена на вечер 13 апреля, в Братске и Байкальске – на 14 апреля.



- В этом году к Всемирной ночи тротуарной астрономии в Иркутской области впервые присоединяются Алзамай, Байкальск, Куйтун, Листвянка, Мамоны и Пивовариха, а в Бурятии – посёлок Танхой. Всё это стало возможным благодаря активному сообществу любителей астрономии в Прибайкалье. В двенадцати городах и посёлках будет работать в общей сложности 23 площадки с телескопами – 10 в Иркутске, по 2 – в Ангарске и Шелехове, по одной площадке в остальных населённых пунктах, участвующих в акции, - рассказал один из организаторов акции, исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров.



В мероприятии примут участие сотрудники Иркутского планетария, магазинов «Четыре глаза» в Иркутске и Ангарске. Также к участию приглашаются все желающие любители астрономии со своими телескопами, сообщает пресс-служба Иркутского планетария.

