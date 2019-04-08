В Гусиноозерске презентовали проект для детей с инвалидностью

Он направлен на реабилитацию и социализацию детей с особенностями развития.



В городском парке Гусиноозерска на игровой спортивной площадке состоялось открытие летнего сезона проекта «Поверь в себя. Лыжи и ролики мечты» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия роликами в летний период в рамках специально разработанных программ и с помощью обученных тренеров позволит ускорить процесс реабилитации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, информирует министерство социальной защиты населения Республики Бурятия.



Занятия начались 1 апреля. В планах привлечь к занятиям спортом около 60 детей из Селенгинского и соседних районов. Проект был поддержан администрацией Селенгинского района, районным отделом соцзащиты населения и другими организациями.

