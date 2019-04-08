Спартакиада органов госвласти Иркутска начнется в апреле

Чиновники будут состязаться в 14 видах спорта.



С апреля по декабрь пройдет Спартакиада среди исполнительных органов государственной власти Иркутской области, депутатов и аппарата Законодательного Собрания. Первые соревнования в рамках Спартакиады состоятся уже 13 апреля в зале стрельбы из лука Дворца спорта «Труд» - стрельба из пневматической винтовки.



В этом году Спартакиада проводится по 14 видам. Участников ожидают соревнования по настольному теннису, волейболу, мини-футболу, дартсу, бильярду, легкой атлетике, плаванию, шахматам, баскетболу, боулингу, керлингу, лыжным гонкам, а также состоятся семейные старты. При этом в зачет выполнения норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) пойдут результаты по стрельбе из пневматической винтовки, легкой атлетике, плаванию и лыжным гонкам. Спартакиада проводится в личном, командном и общекомандном зачетах.



Спартакиада среди органов государственной власти Иркутской области будет проводиться в третий раз. Впервые это мероприятие состоялось в 2017 году по семи видам спорта – шахматам, плаванию, баскетболу, настольному теннису, волейболу, мини-футболу и керлингу, сообщает минспорт региона.

