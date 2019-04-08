Победителем стала хореограф из Еравны.
Завершился XI республиканский конкурс «Сердце отдаю детям». 27 лучших педагогов допобразования продемонстрировали свои «визитные карточки», провели открытые занятия, защитили образовательные программы, показали мастер-классы и приняли участие в круглом столе с участием замминистра образования и науки Валерием Поздняковым.
Гран-при завоевала педагог по хореографии СОСШ 1 Еравнинского района Дарима Цыренова. В 2008 году победительница окончила Бурятский республиканский педагогический колледж, и вот уже в течение 8 лет преподаёт детям хореографию.
Обладатель Гран-При Дарима Цыренова представит республику уже на всероссийском этапе. Кроме того, победительница станет советником заместителя министра образования и науки РБ - председателя комитета общего и дополнительного образования в сфере дополнительного образования.
Помимо Гран-При были определены и обладатели призовых мест. Первое место завоевал педагог МАУ ДО «Дом творчества п. Селенгинск» Виктор Понедилок. Второе место - педагог МАУ ДО «Сэлэнгэ» Селенгинского района Аюна Батуева, третье место поделили педагоги Дома творчества Октябрьского района Светлана Павлова и Дома творчества Железнодорожного района Зинаида Кондинская, сообщает минобразования РБ.
Выбран лучший педагог допобразования Бурятии
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