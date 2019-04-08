Выбран лучший педагог допобразования Бурятии

Победителем стала хореограф из Еравны.



Завершился XI республиканский конкурс «Сердце отдаю детям». 27 лучших педагогов допобразования продемонстрировали свои «визитные карточки», провели открытые занятия, защитили образовательные программы, показали мастер-классы и приняли участие в круглом столе с участием замминистра образования и науки Валерием Поздняковым.



Гран-при завоевала педагог по хореографии СОСШ 1 Еравнинского района Дарима Цыренова. В 2008 году победительница окончила Бурятский республиканский педагогический колледж, и вот уже в течение 8 лет преподаёт детям хореографию.

Обладатель Гран-При Дарима Цыренова представит республику уже на всероссийском этапе. Кроме того, победительница станет советником заместителя министра образования и науки РБ - председателя комитета общего и дополнительного образования в сфере дополнительного образования.



Помимо Гран-При были определены и обладатели призовых мест. Первое место завоевал педагог МАУ ДО «Дом творчества п. Селенгинск» Виктор Понедилок. Второе место - педагог МАУ ДО «Сэлэнгэ» Селенгинского района Аюна Батуева, третье место поделили педагоги Дома творчества Октябрьского района Светлана Павлова и Дома творчества Железнодорожного района Зинаида Кондинская, сообщает минобразования РБ.



