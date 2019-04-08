Юная теннисистка из Бурятии стала лучшей в ДФО

Серебро турнира завоевала также бурятская спортсменка



Юная теннисистка из Бурятии Анита Доржиева выиграла первенство ДФО в личном зачёте среди детей до 2007 и младше, которое проходило в селе Покровка Приморского края. Анита одержала уверенную победу, не проиграв ни одной встречи.



Успешно выступила ещё одна бурятская теннисистка Виктория Сулаева. Она завоевала серебряную медаль турнира.



- Они завоевали путёвку на первенство России, которая пройдёт в мае в Чебоксарах. Поздравляем их тренеров - Алексеева, Доржиева, Сулаева с этим успехом! – сообщили в федерации настольного тенниса Бурятии.

