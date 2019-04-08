Серебро турнира завоевала также бурятская спортсменка
Юная теннисистка из Бурятии Анита Доржиева выиграла первенство ДФО в личном зачёте среди детей до 2007 и младше, которое проходило в селе Покровка Приморского края. Анита одержала уверенную победу, не проиграв ни одной встречи.
Успешно выступила ещё одна бурятская теннисистка Виктория Сулаева. Она завоевала серебряную медаль турнира.
- Они завоевали путёвку на первенство России, которая пройдёт в мае в Чебоксарах. Поздравляем их тренеров - Алексеева, Доржиева, Сулаева с этим успехом! – сообщили в федерации настольного тенниса Бурятии.
Юная теннисистка из Бурятии стала лучшей в ДФО
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