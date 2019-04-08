Улан-Удэ примет международный балетный конкурс

Артистов из Японии привезут чартерным рейсом



Международный конкурс пройдёт с 28 апреля по 5 мая в Бурятском театре оперы и балета. Ожидается, что в Улан-Удэ приедут более 200 участников и сопровождающих членов делегации.



- Участники к нам приедут из Монголии, Китая, Сингапура и Японии. Конечно же, участниками будут улан-удэнцы. Ожидаем гостей из Иркутска, Владивостока, Красноярска, Перми, Челябинска, Астрахани и Москвы. Из Японии мы специально организовали чартерный рейс, – рассказал организатор конкурса, художественный руководитель балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Морихиро Ивата.



Одной из важнейших целей конкурса является сохранение традиций русской школы классического балета и развитие национальной балетной хореографии. Мероприятие уникально и тем, что впервые в истории балетных конкурсов будет оцениваться национальная хореография.



Также особенностью конкурса станет возраст участников – от 6 до 30 лет. Они будут поделены на четыре группы – младшая (6-11 лет), средняя (12-15 лет), старшая (16-18 лет) и артисты балета (19-30 лет).



- Обычно к такому профессиональному конкурсу допускаются участники с 16 до 26 лет. Мы расширили эти рамки. Почему мы это сделали? Потому что, я много раз сталкивался с людьми, которым 27 лет и у них только желание появилось. Мне их так жалко. Они хотят, но уже нигде попробовать не могут, – поделился Морихито Ивата.



I Российско-Японский Евразийский конкурс артистов балета завершится 5 мая. На сцене Бурятского театра оперы и балета наградят победителей и состоится гала-концерт.



