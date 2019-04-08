Димчик Ринчинов выступит в весовой категории 57 кг
Уроженец Бурятии Димчик Ринчинов выступит за Беларусь на чемпионате Европы-2019 по вольной борьбе, который состоится с 8 по 14 апреля в Бухаресте.
- Димчик Ринчинов представит сборную республики Беларусь в весовой категории 57 кг. Первый поединок Ринчинов проведёт против украинского спортсмена Тараса Марковича, - сообщает группа в «Вконтакте» «Борцы Бурятии».
Расписание схваток на 08 апреля (время улан-удэнское):
16:30-20:00 - предварительные схватки
20:00 - утешительные схватки
23:00-00:30 – полуфиналы
Справка:
Димчик Ринчинов родился 25.10.1993 в селе Ага-Хангил, Могойтуского района Агинского округа. Он мастер спорта международного класса, победитель первенств Бурятии и Забайкальского края, победитель турниров СФО, чемпион «Memorial of Jozef Svoboda» в Словакии, турнира Македонии и бронзовый призёр Парижского турнира по вольной борьбе. В последние годы выступает за сборную Беларуси.
Бурятский борец представит Беларусь на чемпионате Европы-2019
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