Бурятский театр оперы и балета покажет «Талисман»

Премьера состоится 12 и 13 апреля



12 и 13 апреля в Бурятском театре оперы и балета состоится премьера балета «Талисман».



Балет «Талисман» рассказывает романтичную историю о первой любви Нирити – дочери повелительницы небесных духов и магараджа Нуреддине. На пути воссоединения влюблённых встают окутанные тайной события и таинственный талисман.



За постановку балета взялся балетмейстер-постановщик и педагог Александр Мишутин. В прошлом Александр – артист балета трупп прославленных театров России – Московского академического музыкального театра К.С. Станиславского и В.И Немировича-Данченко, Имперского русского балета и «Кремлёвского балета» Японии. В настоящее время он является художественным руководителем международной балетной школы в Токио.



Александр Мишутин отмечает, что выбор постановки балета «Талисман» не случайный. Дело всё в том, что этот балет находится среди редко исполняемых спектаклей. Что является парадоксальным, так как именно в этих номерах артисты могут показать всю техническую оснащённость и высокий исполнительский уровень.



- Также нас привлекла музыка балета, созданная Рикардо Дриго. Она своеобразна по интонации, по ритму, но с необыкновенной чуткостью к танцу и пластике человеческого тела. Думаю, что гости и жители Бурятии радушно примут балет «Талисман» за эмоциональную выразительность музыки драматизма сюжета, красоту хореографии и за высокое мастерство артистов театра, – поделился ожиданиями балетмейстер-постановщик Александр Мишутин.



