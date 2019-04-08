Александр Богомоев выиграл «Mongolia open»

Бурятские борцы привезли пять медалей международного турнира «Mongolia open-2019»









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видео - "Борцы Бурятии"

Пять медалей привезли бурятские борцы с международного турнира по вольной борьбе «Mongolia open-2019», который проходил с 5 по 7 апреля в Улан-Баторе. На турнир съехались вольники из Казахстана, России, Сингапура, Китая, Ирака и других стран.В соревнованиях приняли участие 15 бурятских спортсменов, среди них и пропустивший несколько турниров Александр Богомоев. Вольнику удалось восстановить свою форму, в весе 61 кг Богомоев триумфально завоевал золото.Ещё одно золото в копилку Бурятии принёс Арсалан Будажапов в весовой категории 74 кг. В этой же весовой категории серебро завоевал Евгений Жербаев. Бронзу взяли два спортсмена – Тамир Гармаев (57 кг) и Балдан Цыжипов (125 кг).