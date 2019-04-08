В Чите прошёл открытый чемпионат по жиму штанги лёжа
6 апреля в Чите состоялся открытый чемпионат Забайкальского края по жиму штанги лёжа. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии. В общекомандном зачёте команда заняла первое место, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Из 8 спортсменов, представляющих республику, 7 человек заняли первые места.
Спортсмены Бурятии стали лучшими по жиму штанги
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