«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с экологической акции «Время разделять»
Сегодня, 7 апреля, в Улан-Удэ в шести точках прошла экологическая акция «Время разделять». Там принимали от горожан раздельно собранные отходы: бумагу, картон (кроме тетрапакетов), пластиковые бутылки, стеклянные банки, бутылки, также полиэтилен – пакеты, мешочки, плёнку, металл – алюминий, жесть.
Акция проходила в парке «Юбилейный»; рядом с ТЦ «Абсолют» на улице Терешковой; в микрорайоне Восточный, в сквере «Радуга» на ПВЗ; возле Музея истории Улан-Удэ на Арбате и на Элеваторе возле магазина «Темп».
- Избавилась от «пакета с пакетами», ненужных банок и пластика. Полезное мероприятие, подобные акции нужно проводить чаще, - рассказала «Байкал-Daily» одна из участниц экологического мероприятия.
Принять участие в мероприятии прошло немало горожан. Всё проходило под музыку оркестра и уличных музыкантов.
Собранное направят в специальные организации, которые принимают вторсырьё, а они, в свою очередь, дальше отправляют всё это на переработку, в частности в другие города. Пакеты перерабатываются в республике, из них делают тротуарную плитку, сообщали «Байкал-Daily» организаторы акции.
Улан-удэнцы сдали банки, пластик и пакеты на переработку
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с экологической акции «Время разделять»
Сюжет о традиционном блюде появился в передаче «Еда живая и мёртвая»
Прощание с Александром Дуриновым состоится сегодня
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 апреля по республике без осадков
Горожанам покажут документальную ленту
Она одержала победу в лыжных гонках в масс-старте на 30 км классическим стилем
В программу ART-фестиваля были включены конкурсные прослушивания по пяти номинациям
27 апреля состоится общегородской субботник
Из-за завышенных требований не удаётся построить очистные сооружения на Байкале
В этом году на конкурс поступило 84 заявки
Концертная программа (r)Evolution была создана два года назад ансамблем и образовательным проектом «Арзамас»
По республике днём 3-8 тепла, по северным районам местами до 3 мороза
Он состоится 27 апреля в 2 часа в микрорайоне Кольцевой.
12 апреля начнется фестиваль в Забайкалье, 20-го - в столице Бурятии.
Праздник «Птица дивная» проведут в Иркутском зоосаде.