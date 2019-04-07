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Улан-удэнцы сдали банки, пластик и пакеты на переработку

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с экологической акции «Время разделять»

Сегодня, 7 апреля, в Улан-Удэ в шести точках прошла экологическая акция «Время разделять». Там принимали от горожан раздельно собранные отходы: бумагу, картон (кроме тетрапакетов), пластиковые бутылки, стеклянные банки, бутылки, также полиэтилен – пакеты, мешочки, плёнку, металл – алюминий, жесть.

Акция проходила в парке «Юбилейный»; рядом с ТЦ «Абсолют» на улице Терешковой; в микрорайоне Восточный, в сквере «Радуга» на ПВЗ; возле Музея истории Улан-Удэ на Арбате и на Элеваторе возле магазина «Темп».

- Избавилась от «пакета с пакетами», ненужных банок и пластика. Полезное мероприятие, подобные акции нужно проводить чаще, - рассказала «Байкал-Daily» одна из участниц экологического мероприятия.

Принять участие в мероприятии прошло немало горожан. Всё проходило под музыку оркестра и уличных музыкантов.

Собранное направят в специальные организации, которые принимают вторсырьё, а они, в свою очередь, дальше отправляют всё это на переработку, в частности в другие города. Пакеты перерабатываются в республике, из них делают тротуарную плитку, сообщали «Байкал-Daily» организаторы акции. 
экология акция
 
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