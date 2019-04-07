Победители окружного этап конкурсов представят ВВО на Всеармейских соревнованиях
В Бурятии на полигоне Восточного военного округа Бурдуны торжественно завершился окружной этап одних из самых зрелищных конкурсов по полевой выучке военнослужащих «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».
Лидерами конкурса «Танковый биатлон» стала команда мотострелкового соединения, дислоцированного в Забайкальском крае, а среди лучших мотострелков в конкурсе «Суворовский натиск» стала команда из Приморского края.
Соревнования подобного ранга прошли здесь впервые, специально для их проведения была создана уникальная трасса, соответствующая всем требованиям проведения конкурса.
На торжественной церемонии награждения временно исполняющий обязанности командующего 36 армии генерал-майор Валерий Солодчук вручил победителям кубки, медали, грамоты и ценные подарки. После этого он и почётные гости пожелали победителям окружного этапа конкурса успехов во Всеармейских соревнованиях.
В завершении торжественного вечера, на полевой сцене состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов.
Победители конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» удостоены права представить Восточный военный округ на Всеармейском этапе конкурса, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Как сообщал «Байкал-Daily», старт соревнований был 1 апреля. Танкисты не только соревновались в биатлоне, но и танцевали «вальс». Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть здесь. Также один из танкистов продемонстрировал ювелирную точность при разрезании яблока. Этот момент попал на видео.
В Бурятии завершились «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»
Общество, Фото:
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