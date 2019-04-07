НТВ рассказал, с каким соусом есть бурятские буузы

В передаче объяснили, в чём различие буузов от мантов: бурятское кушанье более мелкого размена и сверху всегда должно оставаться отверстие для выхода пара.По мнению Зоригто Намсараева, буузы, манты получили распространение благодаря Великому шёлковому пути.- Это была огромная артерия, по которой шли все эти продукты, знания и так далее. И вот это блюдо оно не разъединяет, оно объединяет народы одной, как говорится, большой вкусной буузой, - улыбаясь рассказал уроженец Бурятии.В передаче отметили, что приготовление блюд на пару сохраняет больше белка и полезных свойств, которые при варке обычно уходят в бульон. Есть буузы диетологи советуют лучше с кисломолочным соусом, который помогает переварить блюдо.