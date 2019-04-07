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НТВ рассказал, с каким соусом есть бурятские буузы

НТВ рассказал, с каким соусом есть бурятские буузы
Общество, 
Сюжет о традиционном блюде появился в передаче «Еда живая и мёртвая»

Телеканал НТВ снял сюжет о буузах в передаче «Еда живая и мёртвая». Речь шла не только о бурятском блюде, но и о его «родственниках»: мантах, хинкали и димсамах. Ведущий Сергей Малозёмов изучил историю, рецептуры и технологию приготовления всех этих блюд.

- Буузы тоже готовят на пару, используя пресное, иногда дрожжевое тесто, с начинкой из рубленного мяса и лука, - рассказал он.

Как сообщал «Байкал-Daily», уроженец Бурятии Зоригто Намсараев, учёный, кандидат биологических наук, составил карту буузных в Москве. Он стал участником передачи и рассказал об истории блюда и популярности  карты буузных. 

- Вот оказалось, что эта карта очень востребованная. Потому что далеко не только выходцы из Бурятии, но и жители Москвы, которым нравится это великолепное блюдо, в удовольствием пользуются этой картой, - рассказал Зоригто Намсараев.



В передаче объяснили, в чём различие буузов от мантов: бурятское кушанье более мелкого размена и сверху всегда должно оставаться отверстие для выхода пара.

По мнению Зоригто Намсараева, буузы, манты получили распространение благодаря Великому шёлковому пути.

- Это была огромная артерия, по которой шли все эти продукты, знания и так далее. И вот это блюдо оно не разъединяет, оно объединяет народы одной, как говорится, большой вкусной буузой, - улыбаясь рассказал уроженец Бурятии.

В передаче отметили, что приготовление блюд на пару сохраняет больше белка и полезных свойств, которые при варке обычно уходят в бульон. Есть буузы диетологи советуют лучше с кисломолочным соусом, который помогает переварить блюдо. 

В заключение Сергей Малозёмов отметил, что всегда будет с удовольствием есть подобные блюда, но отметил, что в меню также должны быть фрукты, овощи и крупы. 


НТВ
 
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