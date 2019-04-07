Читинец не смог украсть вещи магазина

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Злоумышленник сбежал с места преступления



В четверг к читинским полицейским обратился работник промышленного магазина города, расположенных в Железнодорожном районе. Он заявил о том, что неизвестный пытался украсть носимые вещи и после того, как его окликнул охранник, бросил их на месте и скрылся.



Сотрудники полиции, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили номер и марку автомобиля, на которой уехал злоумышленник. Вскоре 31-летний подозреваемый был задержан. От него получены признательные показания.



По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

