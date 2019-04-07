Прощание с Александром Дуриновым состоится сегодня
5 апреля скончался многократный Чемпион Бурятии по лёгкой атлетике в спринте, чемпион Сибирского федерального округа Александр Дуринов. Он всегда поддерживал любую добрую инициативу, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Александр тренировался у Надежды Николаевны Суворовой. Журналисты часто о нём писали и говорили «самый быстрый бурят в мире», «человек-молния».
Александ Дуринов установил рекорд Бурятии на дистанциях 60 метров и 100 метров. Результаты Александра считаются лучшими. Их до сих пор никто не смог повторить и побить: 100 метров за 10,3 секунды и 60 метров за 6,5 секунды.
- В детстве я смотрел на Сашу, как на Усейна Болта. Ждал спринтерские финалы с его участием. Новость пришла внезапно. Жаль…- вспоминмет на своей странице в Instagram руководитель КВН-движения в Бурятии Чингис Болотов.
По словам близких, Александр Евгеньевич был отзывчивым, неравнодушным и сильным человеком. Когда у друзей возникали проблемы или случалась беда, он всегда сам приходил на помощь.
- Александр останется в памяти бурятского спорта навсегда. Своими победами, добросовестной работой и честными поступками он вдохновлял многих! – заключают в минспорте.
Александр Дуринов был кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике, победителем Всероссийского турнира по лёгкой атлетике в Иркутске, чемпионом Сиб ФО. С 2014 по 2016 годы работал председателем РОО «Спортивный клуб Бурятского государственного университета», с 2007 по 2017 - старшим преподаватель БГУ.
Прощание состоится сегодня, 7 апреля.
Скончался «самый быстрый бурят в мире»
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