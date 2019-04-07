По данным Бурятского гидрометцентра, 7 апреля по республике без осадков
Ветер переменный 3-8, днём порывы до 13 м/с. Температура днём 4-9, по крайнему югу до 11 тепла, по северу местами до 2 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём 6-8 тепла.
В Бурятии солнечная погода
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