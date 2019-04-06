Она одержала победу в лыжных гонках в масс-старте на 30 км классическим стилем
Спортсменка из Бурятии Алиса Жамбалова завоевала золото чемпионата России в лыжных гонках в масс-старте на 30 км классическим стилем. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
Алиса в первой половине масс-старта находилась среди лидеров гонки, затем вырвалась вперёд и финишировала первой, преодолев дистанцию за 1 час 22 минуты 42,7 секунды.
Серебряная медаль досталась Лидии Дуркиной из Санкт-Петербурга (1:23:46,2). Бронза — у Дианы Головань из Хакасии (1:24:07,8).
Как сообщал «Байкал-Daily», лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова завоевала серебро
чемпионата России в одной из самых зрелищных гонок – скиатлоне на 15 км. Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Малиновке в Архангельской области.
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Она одержала победу в лыжных гонках в масс-старте на 30 км классическим стилем
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