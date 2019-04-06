В музее истории Улан-Удэ пройдёт показ фильма

Горожанам покажут документальную ленту



Музей истории Улан-Удэ и клуб любителей искусства «Отчаянные романтики» приглашают жителей города на просмотр и обсуждение фильма «Кусама: Бесконечные миры». Показ картины пройдёт завтра, 7 апреля, днём.



Вход свободный.





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