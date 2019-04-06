4 тысячи человек поучаствовали в Байкальском ART-фестивале

В программу ART-фестиваля были включены конкурсные прослушивания по пяти номинациям



Более 4 тысяч человек приняли участие во II Байкальском ART-фестивале «Vivat, талант!». Это 265 солистов и 162 творческих коллектива из разных уголков Иркутской области, а также республик - Бурятия и Саха (Якутия). Организатором мероприятия является Иркутский областной колледж культуры. Фестиваль призван развивать российскую национальную культуру, обогащать национальные культуры Приангарья и сохранять единое культурное пространство региона.



В программу ART-фестиваля были включены конкурсные прослушивания по пяти номинациям – «Хореография», «Театральное творчество», «Вокальное исполнительство», «Инструментальное исполнительство», «Игровое творчество». В состав жюри входили известные деятели культуры и искусства из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Улан-Удэ, Иркутской области, а также Республики Беларусь. В течение фестивальных дней они проводили мастер-классы по различным творческим направлениям и круглые столы по актуальным проблемам в сфере культуры.



Участники фестиваля и их художественные руководители были отмечены дипломами и благодарностями II Байкальского международного ART-фестиваля «Vivat, талант!», а также специальными призами от спонсоров, сообщает пресс-служба минкультуры области.

