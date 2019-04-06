В Улан-Удэ пройдут экологические акции

27 апреля состоится общегородской субботник



В столице Бурятии продолжаются мероприятия по очистке территорий от мусора в рамках месячника чистоты.



6 апреля в Железнодорожном районе состоятся четыре экологических акции: в микрорайоне Площадка в 11:00, в микрорайоне Верхняя Березовка в 12:00, в посёлке Зелёный в 14:00 (ул. Ветровая, Вершинная, Вечерняя). А в 17:00 начнётся субботник в Загорске (ул. Седова, Путиловская).



6 апреля школа № 44 проведёт экологическую акцию на улице Иволгинской, а ТОС «Левый берег» приведёт в порядок территорию от детской площадки до берега Селенги.



С 18 марта по 27 апреля в Улан-Удэ проходит месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий. 27 апреля состоится общегородской субботник, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

