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В Улан-Удэ пройдут экологические акции

В Улан-Удэ пройдут экологические акции
Общество,  Фото:pixabay.com
27 апреля состоится общегородской субботник

В столице Бурятии продолжаются мероприятия по очистке территорий от мусора в рамках месячника чистоты.

6 апреля в Железнодорожном районе состоятся четыре экологических акции: в микрорайоне Площадка в 11:00, в микрорайоне Верхняя Березовка в 12:00, в посёлке Зелёный в 14:00 (ул. Ветровая, Вершинная, Вечерняя). А в 17:00 начнётся субботник в Загорске (ул. Седова, Путиловская).

6 апреля школа № 44 проведёт экологическую акцию на улице Иволгинской, а ТОС «Левый берег» приведёт в порядок территорию от детской площадки до берега Селенги.

С 18 марта по 27 апреля в Улан-Удэ проходит месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий. 27 апреля состоится общегородской субботник, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ. 
уборка субботник
 
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