Фестиваль JAZZ KIDS стартовал в Иркутске

В этом году на конкурс поступило 84 заявки
XI эстрадно-джазовый детско-юношеский фестиваль-конкурс JAZZ KIDS стартовал в Иркутске. Конкурс проходит под патронатом народного артиста России Игоря Бутмана в рамках международного музыкального фестиваля «Джаз на Байкале».
Фестиваль-конкурс проводится в трёх возрастных группах в следующих номинациях: «Инструментальное соло», «Джазовый вокал-соло», «Инструментальные ансамбли», «Джазовые вокальные ансамбли», «Оркестры».
В этом году на конкурс поступило 84 заявки из 4 стран: Казахстана, Кореи, Китая и России. Почти половина из них – 38 – заявки из школ Иркутска. Первый отборочный тур преодолели 54 участника фестиваля.
Накануне в концертном зале детской школы искусств № 5 проходили репетиции участников. 6 апреля состоятся конкурсные прослушивания. 7 апреля для юных исполнителей и преподавателей музыкальных образовательных учреждений пройдут мастер-классы членов жюри. 8 апреля в музыкальном театре имени Загурского пройдёт награждение победителей.
Конкурс проходит с 2009 года, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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