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Московский ансамбль современной музыки выступил в Улан-Удэ

Московский ансамбль современной музыки выступил в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Концертная программа (r)Evolution была создана два года назад ансамблем и образовательным проектом «Арзамас»

Русскому музыкальному авангарду 20-х годов ХХ века была посвящена концертная программа (r)Evolution Московского ансамбля современной музыки (МАСМ). Коллектив представил её 5 апреля в Бурятской филармонии в рамках фестиваля камерной музыки «PIZZICATO».

Концерт прошёл при поддержке министерства культуры страны в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) – ведущий российский коллектив в области современного исполнительского искусства. В состав ансамбля вошли российские солисты-виртуозы. В 2013 году МАСМ стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Эксперимент», а в 2015 году по версии газеты «Музыкальное обозрение» стал лучшим ансамблем года. Коллектив является частым гостем в Бурятской филармонии и каждый раз представляет интересные музыкальные проекты. Так случилось и в этот раз.

Концертная программа (r)Evolution была создана два года назад ансамблем и образовательным проектом «Арзамас». Для более ясного представления о том, как и под влиянием чего менялось искусство в России в ХХ веке, перед началом концерта слушателям был показан фильм «Самая быстрая история русского искусства ХХ века». Обзорный документальный фильм представил панораму отечественного изобразительного искусства того времени, начиная от первопроходцев русского авангарда до художников постсоветской России.

А затем МАСМ исполнил яркие и радикальные произведения, отражающие революционные идеи начала ХХ века. Шедевры композиторов-авангардистов: Артура Лурье, Николая Рославцева, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Ивана Вышнеградского, прозвучали в уникальных транскрипциях, написанных солистом коллектива Олегом Танцовым.

- Каждому концертному номеру в исполнении ансамбля предшествовал увлекательный рассказ директора коллектива Виктории Коршуновой об истории создания того или иного произведения, о жизни и творчестве авторов. МАСМ в очередной раз продемонстрировал не только высокий уровень исполнительского мастерства, но и отправил слушателей в познавательный увлекательный экскурс в историю искусства ХХ века, - отметили в пресс-службе филармонии.

В Улан-Удэ коллектив даст ещё один концерт – «Бах и время». Концерт пройдёт 6 апреля в 16:00 в римско-католическом приходе. Вход свободный. 

Возрастное ограничение - 6+
концерт музыка
 
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