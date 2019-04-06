В Улан-Удэ сегодня до 5 градусов тепла

По республике днём 3-8 тепла, по северным районам местами до 3 мороза



По данным Бурятского гидрометцентра, 6 апреля по республике местами небольшой, по юго-западу местами умеренный снег. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью 4-9, местами 14-19 мороза, днём 3-8 тепла, по северным районам местами до 3 мороза.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью 7-9 мороза, днём 3-5 тепла.





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