 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Апреля

05 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ сегодня до 5 градусов тепла

В Улан-Удэ сегодня до 5 градусов тепла
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По республике днём 3-8 тепла, по северным районам местами до 3 мороза

По данным Бурятского гидрометцентра, 6 апреля по республике местами небольшой, по юго-западу местами умеренный снег. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью 4-9, местами 14-19 мороза, днём 3-8 тепла, по северным районам местами до 3 мороза.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью 7-9 мороза, днём 3-5 тепла.

прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Московский ансамбль современной музыки выступил в Улан-Удэ
Московский ансамбль современной музыки выступил в Улан-Удэ
Общество, 06.04.2019
Концертная программа (r)Evolution  была создана два года назад ансамблем и образовательным проектом «Арзамас»
В Улан-Удэ сегодня до 5 градусов тепла
В Улан-Удэ сегодня до 5 градусов тепла
Общество, 06.04.2019
По республике днём 3-8 тепла,  по северным районам местами до 3 мороза
Читинские кузнецы и металлисты соберутся на праздник металла
Читинские кузнецы и металлисты соберутся на праздник металла
Общество, 05.04.2019
Он состоится 27 апреля в 2 часа в микрорайоне Кольцевой.
Улан-Удэ и Чита примут фестивали восточных танцев
Улан-Удэ и Чита примут фестивали восточных танцев
Общество, 05.04.2019
12 апреля начнется фестиваль в Забайкалье, 20-го - в столице Бурятии.
День птиц пройдет завтра в Иркутске
День птиц пройдет завтра в Иркутске
Общество, 05.04.2019
Праздник «Птица дивная» проведут в Иркутском зоосаде.
В Байкальском арт-фестивале участвовало более 4000 человек
В Байкальском арт-фестивале участвовало более 4000 человек
Общество, 05.04.2019
Это 265 солистов и 162 коллектива из Бурятии, Иркутской области и Саха (Якутия).
Древний польский праздник отметят в Иркутской области
Древний польский праздник отметят в Иркутской области
Общество, 05.04.2019
6 апреля в музее «Тальцы» утопят Мажанну - польскую Масленицу.
Сезон охоты на пернатую дичь в Бурятии откроется в конце апреля
Сезон охоты на пернатую дичь в Бурятии откроется в конце апреля
Общество, 05.04.2019
Соответствующий документ подписал глава республики Алексей Цыденов.
Телемост с чемпионом России по альпинизму соединит Москву, Иркутск, Улан-Удэ и Читу
Телемост с чемпионом России по альпинизму соединит Москву, Иркутск, Улан-Удэ и Читу
Общество, 05.04.2019
6 апреля он представит свой проект MountainPlanet.com и ответит на вопросы гостей встречи.
В Агинском проходит конкурс академического пения среди детей
В Агинском проходит конкурс академического пения среди детей
Общество, 05.04.2019
5 апреля состоялось открытие III открытого детского конкурса вокалистов им. народного артиста СССР Кима Базарсадаева.
В отдалённом районе в Бурятии откроется новая амбулатория
В отдалённом районе в Бурятии откроется новая амбулатория
Общество, 05.04.2019
Она будет обслуживать 1,8 тысяч местных жителей
Бурятские борцы уехали в Улан-Батор на международный турнир
Бурятские борцы уехали в Улан-Батор на международный турнир
Общество, 05.04.2019
Турнир по вольной и женской борьбе «Mongolia Open - 2019» продлится с 5 по 7 апреля.
Известный рэпер из Улан-Удэ Luxor выпустил новый клип
Известный рэпер из Улан-Удэ Luxor выпустил новый клип
Общество, 05.04.2019
Певец вместе с исполнительницей marie_marie представили премьеру «Манекены»
На Байкале проснулись голодные медведи
На Байкале проснулись голодные медведи
Общество, 05.04.2019
Медведи вышли из спячки раньше обычного

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^