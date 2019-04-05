Это 265 солистов и 162 коллектива из Бурятии, Иркутской области и Саха (Якутия).
В программу второго Байкальского ART-фестиваля «Vivat, талант!» были включены конкурсные прослушивания по пяти номинациям – «Хореография», «Театральное творчество», «Вокальное исполнительство», «Инструментальное исполнительство», «Игровое творчество». Организатором мероприятия выступил Иркутский областной колледж культуры. В состав жюри входили известные деятели культуры и искусства из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Улан-Удэ, Иркутской области, а также Республики Беларусь. В течение фестивальных дней они проводили мастер-классы по различным творческим направлениям и круглые столы по актуальным проблемам в сфере культуры.
Участники фестиваля и их художественные руководители были отмечены памятными дипломами и благодарностями Байкальского международного ART-фестиваля «Vivat, талант!», а также специальными призами от спонсоров, сообщает министерство культуры и архивов Иркутской области.
В Байкальском арт-фестивале участвовало более 4000 человек
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