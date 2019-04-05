Читинские кузнецы и металлисты соберутся на праздник металла

Он состоится 27 апреля в 2 часа в микрорайоне Кольцевой.



Лучшие мастерские забайкальской столицы представят свои работы и проведут мастер-классы по горячей и холодной ковке. Организаторы обещают море тяжёлой музыки и возможность для каждого окунуться в атмосферу металла и огня - для этого в мотохату «Острог» приглашены специальные гости - огненное шоу «Magic Fire Show».



До 20 апреля продолжится прием заявок на участие. Основные требование к участникам следующие:

- Работа на Iron-party должна выполняться руками и ручным электроинструментом;

- Должны соблюдаться все правила техники безопасности;

- Работы не должны противоречить УК РФ и нормам морали.

