Он состоится 27 апреля в 2 часа в микрорайоне Кольцевой.
Лучшие мастерские забайкальской столицы представят свои работы и проведут мастер-классы по горячей и холодной ковке. Организаторы обещают море тяжёлой музыки и возможность для каждого окунуться в атмосферу металла и огня - для этого в мотохату «Острог» приглашены специальные гости - огненное шоу «Magic Fire Show».
До 20 апреля продолжится прием заявок на участие. Основные требование к участникам следующие:
- Работа на Iron-party должна выполняться руками и ручным электроинструментом;
- Должны соблюдаться все правила техники безопасности;
- Работы не должны противоречить УК РФ и нормам морали.
Читинские кузнецы и металлисты соберутся на праздник металла
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