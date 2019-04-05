Улан-Удэ и Чита примут фестивали восточных танцев

12 апреля начнется фестиваль в Забайкалье, 20-го - в столице Бурятии.



Международный фестиваль искусства арабского танца «1000 и 1 ночь» пройдет в Чите во второй раз. На этот раз его проведут в здании Забайкальской филармонии.

В течение 3 дней фестиваля участниц и гостей ждут конкурсы для детей и взрослых, индивидуальные уроки и мастер-классы, а в последний день - гала-концерт.

Организаторы называют среди заявленных участниц исполнителей международного класса: харьковчанку Диану Гнатченко, Ирину Игнатову из Новосибирска, братчанку Екатерину Чеботареву.



Десятый открытый фестиваль «Грезы Востока» в Улан-Удэ стартует 20 апреля отборочными соревнованиями в здании гостинично-ресторанного комплекса «Bier Haus».

На следующий день гостьи фестиваля, судьи и преподаватели Екатерина Гончаренко и Диана Вашкевич проведут специальные мастер-классы в хореографическом колледже.

Завершит фестиваль гала-шоу с участием победителей и приглашенных гостей.

