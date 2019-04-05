Праздник «Птица дивная» проведут в Иркутском зоосаде.
Среди мероприятий, посвященных международному Дню птиц, будут мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц, мастер-класс по изготовлению бумажных журавликов, тематические викторины, подведение итогов конкурса детского рисунка «Птица дивная». Начало праздника в 15:00.
Напомним, что «Международный день птиц» — экологический праздник, отмечающийся ежегодно в день 1 апреля. В России он стал отмечаться с 1994 году благодаря усилиям энтузиастов-орнитологов из Союза охраны птиц России. Однако, хоть этот праздник и именуется «международным», помимо России в этот день он практически нигде не отмечается.
День птиц пройдет завтра в Иркутске
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