День птиц пройдет завтра в Иркутске

Праздник «Птица дивная» проведут в Иркутском зоосаде.



Среди мероприятий, посвященных международному Дню птиц, будут мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц, мастер-класс по изготовлению бумажных журавликов, тематические викторины, подведение итогов конкурса детского рисунка «Птица дивная». Начало праздника в 15:00.



Напомним, что «Международный день птиц» — экологический праздник, отмечающийся ежегодно в день 1 апреля. В России он стал отмечаться с 1994 году благодаря усилиям энтузиастов-орнитологов из Союза охраны птиц России. Однако, хоть этот праздник и именуется «международным», помимо России в этот день он практически нигде не отмечается.

