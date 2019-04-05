6 апреля в музее «Тальцы» утопят Мажанну - польскую Масленицу.
В 14:00 субботы, в этномузее «Тальцы» (47-й километр Байкальского тракта) начнется обряд потопления Мажанны, реконструированный Иркутской областной общественной организацией «Польская культурная автономия «Огниво» при содействии ИОГБУК "Центра Культуры Коренных народов Прибайкалья".
Гости старопольского народного праздника «Мажанна и Зеленый Гай» станут участниками обширной культурной программы. Их ждет выступление творческих коллективов, национальная польская кухня, игры и конкурсы.
В польской традиции Мажанна – символ зимы и смерти, персонифицированный дух умирающего и воскресающего божества растений. Обычно ее изображают в виде соломенной куклы, одетой в женский костюм и посаженной на шест. Обряд ее потопления осуществляется либо в день весеннего равноденствия, либо в первое воскресенье после полнолуния, следующего за днём весеннего равноденствия. Вместо Мажанны вносится красиво убранная конфетами и раскрашенной яичной скорлупой сосновая ветвь – Зелёный Гай – символ весны, добра, молодости и здоровья.
Древний польский праздник отметят в Иркутской области
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