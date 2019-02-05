Интересную тенденцию увидели судебные приставы
В Бурятии свыше 20 тысяч граждан и представителей организаций в канун нового года по восточному календарю воспользовались сервисом «Банк данных исполнительных производств», который функционирует на официальном сайте ведомства www.r03.fssprus.ru. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
С увеличением посещаемости сайта в разы выросло количество скачиваний квитанций в январе текущего года на 492 %, а вместе с этим и количество оплат задолженностей по исполнительным производствам с использованием платежных систем. В общей сложности перед Сагаалганом взыскано свыше 107 млн. рублей задолженностей.
- Таким образом, воспользовавшись банком данных исполнительных производств и произведя оплаты, граждане провели своего рода «обряд очищения» от долгов. Ведь по поверью, в канун Белого месяца каждый старается рассчитаться не только с моральными, но и с материальными долгами, - отмечают в УФССП.
Служба судебных приставов Бурятии рекомендует гражданам в период Белого месяца продолжить избавление от долгов.
В канун Белого месяца жители Бурятии «очищались» от долгов
Общество, Фото:
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