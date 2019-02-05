С 5 по 9 февраля в Бурятии сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами ниже климатической нормы на 7-11 градусов
По северу республики в эти дни местами сильные морозы до -50 и ниже.
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 5 февраля, в республике местами кратковременный снег, утром местами туман. Ветер северо-западный 1-6, местами до 12 м/с.
Температура ночью была -38,-43, местами -30,-35, по северным районам местами -45,-52. Днём ожидается -25,-30, местами по северу до -35, по Прибайкалью и югу -20,-25.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Днём -24,-26.
На дорогах города и республики местами снежные накаты.
В Бурятии устанавливаются аномальные холода
Общество, Фото:
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