В Бурятии устанавливаются аномальные холода

С 5 по 9 февраля в Бурятии сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами ниже климатической нормы на 7-11 градусов



По северу республики в эти дни местами сильные морозы до -50 и ниже.



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 5 февраля, в республике местами кратковременный снег, утром местами туман. Ветер северо-западный 1-6, местами до 12 м/с.



Температура ночью была -38,-43, местами -30,-35, по северным районам местами -45,-52. Днём ожидается -25,-30, местами по северу до -35, по Прибайкалью и югу -20,-25.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Днём -24,-26.



На дорогах города и республики местами снежные накаты.

