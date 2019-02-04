В Иркутске ожидаются аномальные морозы

В регионе ожидаются 52-градусные морозы



В Иркутской области ожидаются сильные морозы с минимальной температурой воздуха -37,-42, в пониженных формах рельефа -47,-52.



В Иркутске ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 8-13 градусов ниже климатической нормы.



Оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов патрулируют опасные участки федеральных трасс, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



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