В Улан-Удэ почтили память героев Сталинградской битвы

Общество, Фото: Управление по информационной политике

Студентам был показан видеофильм, прозвучали стихи, посвящённые защитникам Сталинграда



В Железнодорожном районе Улан-Удэ почтили память героев Сталинградской битвы.



Сегодня в помещении Совета ветеранов микрорайона Загорск состоялось литературно-музыкальное мероприятие «Негасимый огонь памяти», посвящённое Дню воинской славы - разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.



В мероприятии приняли участие студенты Байкальского колледжа недропользования и члены Совета ветеранов Загорска. Руководитель комнаты музея боевой и трудовой славы авиазавода Валентина Крылова познакомила ребят с экспозициями.



Студентам был показан видеофильм, прозвучали стихи, посвящённые защитникам Сталинграда, об их безграничном мужестве, стойкости и выдержке, о величайшей роли жителей осаждённого Ленинграда, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

