Писатель Михаил Тарковский приедет в Бурятию

Впервые на Байкале покажут «Жёсткую сцепку»



10 февраля 2019 года в визит-центре «Байкал заповедный» в посёлке Танхой Кабанского района Бурятии пройдёт творческая встреча с поэтом, писателем, членом Союза писателей России, автором ряда документальных кинематографических проектов Михаилом Тарковским. Об этом сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника.



В рамках встречи состоится первый на Байкале показ документального фильма «Жёсткая сцепка», где Тарковский дебютировал в качестве режиссёра.



Документальная лента «Жесткая сцепка» повествует о путешествии старовера Селедкова, который отправляется на берег Тихого океана. Основная цель поездки – посетить могилу матери в затерянном дальневосточном поселке и повидаться с братьями, один из которых вернулся из Латинской Америки, где прожил всю жизнь. Но вскоре путешествие превращается в поиски себя, своего пути и смысла жизни.



Справка:



Михаил Тарковский родился в 1958 году в Москве в семье Марины Тарковской и кинорежиссёра Александра Гордона. Внук поэта Арсения Тарковского, племянник режиссёра Андрея Тарковского.



Окончил Московский государственный педагогический институт по специальности «география и биология». Затем работал на Енисейской биостанции в Туруханском районе Красноярского края. С 1986 года — штатный охотник, позже охотник-арендатор в селе Бахта Туруханского района.



Главный редактор альманаха «Енисей» (Красноярск).



Писал стихи, потом перешёл на прозу. Рассказы и повести публиковались в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник», «Литературная учёба», «Согласие», «Ветер», «Октябрь», «Новая Юность», «День и ночь».



Автор идеи документального сериала «Счастливые люди» (2005 год), а также автор идеи и текста документального фильма «Замороженное время» (2014).

