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Коллективы Бурятии приглашают на «Московскую Весну A Cappella»

Коллективы Бурятии приглашают на «Московскую Весну A Cappella»
Общество,  Фото:pixabay.com
В программе могут быть представлены произведения различных стилей и направлений

С 1 по 12 мая в рамках городских уличных мероприятий «Московские сезоны» пройдёт фестиваль «Московская Весна A Cappella». На творческих площадках пройдут многочисленные выступления творческих коллективов, театрализованные представления, творческие мастер-классы.

Департамент торговли и услуг Москвы приглашает творческие коллективы региона принять участие в отборочном этапе конкурса.

Для участия в основном туре приглашаются творческие коллективы из Бурятии трёх категорий (малые вокальные группы, средние вокальные группы – от 5 человек, большие вокальные группы – от 10 человек). Приём заявок осуществляется с 5 февраля по 5 апреля.

В конкурсной программе творческих коллективов могут быть представлены произведения различных стилей и направлений: джаз, соул, рок, поп, блюз, госпел, этнофолк, народные песни в оригинальных обработках, популярные песни российских и зарубежных композиторов, акапельные аранжировки классических инструментальных произведений.

Общий призовой фонд составляет 17 миллионов рублей, главный приз 6,2 миллиона рублей.

Подробности можно узнать по телефону контакт-центра 8(495)739-12-12. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
музыканты
 
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