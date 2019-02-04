Коллективы Бурятии приглашают на «Московскую Весну A Cappella»



С 1 по 12 мая в рамках городских уличных мероприятий «Московские сезоны» пройдёт фестиваль «Московская Весна A Cappella». На творческих площадках пройдут многочисленные выступления творческих коллективов, театрализованные представления, творческие мастер-классы.



Департамент торговли и услуг Москвы приглашает творческие коллективы региона принять участие в отборочном этапе конкурса.



Для участия в основном туре приглашаются творческие коллективы из Бурятии трёх категорий (малые вокальные группы, средние вокальные группы – от 5 человек, большие вокальные группы – от 10 человек). Приём заявок осуществляется с 5 февраля по 5 апреля.



В конкурсной программе творческих коллективов могут быть представлены произведения различных стилей и направлений: джаз, соул, рок, поп, блюз, госпел, этнофолк, народные песни в оригинальных обработках, популярные песни российских и зарубежных композиторов, акапельные аранжировки классических инструментальных произведений.



Общий призовой фонд составляет 17 миллионов рублей, главный приз 6,2 миллиона рублей.



Подробности можно узнать по телефону контакт-центра 8(495)739-12-12. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.