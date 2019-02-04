Ночью ожидается 32-градусный мороз
Министерство спорта Иркутской области из-за предстоящих морозов приняло решение перенести с 9 на 17 февраля всероссийскую массовую гонку «Лыжня России». Она состоится на лыжной базе ИрГАУ в поселке Молодёжный Иркутского района. Время основного старта для участников гонки на 5 км и 10 км остается прежним, 13 часов, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
- По предварительному прогнозу, в ночь на 9 февраля в Иркутске ожидается -32, днём температура составит -21, -23, - сказал министр спорта Иркутской области Илья Резник.
Очная регистрация участников «Лыжни России» останется неизменной и будет проходить с 6 по 8 февраля с 10.00 до 12 часов и с 13 до 17 часов на первом этаже торгово-развлекательного комплекса «Модный квартал».
Также зарегистрироваться можно будет в день старта, 17 февраля, с 10.30 до 12.30 на месте центрального старта, в посёлке Молодежный Иркутского района. Регистрация онлайн продлится до 15 февраля до 16.00 часов на официальном сайте мероприятия ЛыжняРоссии38.рф.
В XXXVII открытой всероссийской массовой гонке «Лыжня России» могут принять участие все желающие в возрасте старше пяти лет. Традиционно предусмотрены две дистанции: 5 км – для юношей и девушек до 18 лет; 10 км – для мужчин и женщин. Старты участников гонки на 5 км и 10 км состоятся в 13.00 часов. На дистанции 10 км устанавливается контрольное время, которое составляет 1 час 30 минут.
В этот раз в спортивном мероприятии смогут принять участие дети в возрасте 3-4 года. Для них в рамках гонки «Лыжня России» пройдёт всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». Для детей специально предусмотрена отдельная дистанция 300 метров.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ «Лыжня России» назначена на 9 февраля.
В Иркутске из-за морозов перенесли «Лыжню России»
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